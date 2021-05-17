Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansları, yurt dışındaki hastaları Türkiye'ye getirerek ülkesinde tedavi edilmesini sağlıyor. Bu hizmetten yararlanan ve tedavi görmek için ülkesine dönen vatandaşlar Sabah'a konuştu:
Proje Müdürü Mahmut Bülent Çakar (Hindistan-Kovid-19): Çalıştığım firmanın Kanpur şehrinde yaptığı metro inşaatının proje müdürüydüm. Covid-19'a yakalandım. İyi hissediyordum ama yasalar gereği hastaneye gitmek zorunda kaldım. Kanpur'da nispeten iyi bir hastaneye girdim ama çok büyük bir organizasyon sıkıntısı vardı. Doktor reçeteyi yazıyor ama içindeki ilaçlar sabah mı yoksa akşam mı verilecek onu çözemiyordu. Bir tablo yaparak kendim takip etmek zorunda kaldım. Mesela tedaviye bir antibiyotikle başladık ertesi gün antibiyotik gelmedi. Ateşimi neredeyse hiç ölçmediler. Odada böcekler vardı. En çok da yemek konusunda zorlandım ve hızlı kilo verip zayıf düştüm. İkinci haftada ikinci atağı yaşadım ve oksijen desteğine ihtiyaç duymaya başladım. Orada birkaç gün daha kalsaydım durumum iyice kötüye gidecekti. Allah'a şükür tam zamanında Türkiye'ye geldim. Exşimin başvurusuyla Türkiye'ye getirildim. Sağlık Bakanlığımıza duacıyım. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Ambulans uçağa bindiğimde kendimi Türkiye'de gibi hissettim zaten. İnsan kendi ülkesine daha çok güveniyor. Türkiye'ye geldikten sonra Acıbadem Hastanesi'ne yatırıldım ve çok kısa bir süre sonra kendime geldim. Nefes almaya başladım, oksijen desteğinden kurtuldum, düzenli bir tedavi aldım ve düzenli yemek yedim.
ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ BIRAKMASIN"
Mühendis Alper Doğan (Kazakistan-Kovid-19): Ailem ve arkadaşlarım Sağlık Bakanlığı'na ulaştığı. Covid tedavisi için Türkiye'ye getirildim. Kazakistan'daki sağlık şartları kötüydü. Türkiye'ye gelmek istedim. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldüm. Orada gerekli tetkikler yapıldı ve çok iyi bir tedavi uygulandı. Orası, buradaki tedavi imkânlarıyla kıyaslanamaz bile. Kazakistan'da doktorlar tedavi yöntemi olarak burnumuza zeytinyağı sürmemizi söylediler, düşünün. Türkiye'de benimle çok iyi ilgilendiler. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Şehir hastanelerinde çoğu insanın evinde yiyemeyeceği yemek, evinde bulamayacağı imkânlar var. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah bin kere razı olsun. Hiçbir ücret ödemeden çok iyi imkânlarla tedavi görüyoruz.
"GECE GÜNDÜZ BAŞIMIZDAYDILAR"
Harita etüt şefi Mehmet Mehmet Ali Polat (Kazakistan-Kovid-19): Otoyol yapımında harita etüt şefi olarak çalışmak üzere gittiğim Kazakistan'da Covid teşhisi koyulduktan sonra ambulans uçakla Türkiye'ye getirildim. Çalıştığım firma, hastane bile diyemeyeceğim bir sağlık merkeziyle anlaşmıştı ve orada iki-üç gün tedavi gördüm. Hastalığın tedavisi ve ilacı düzenli sağlanmadı. Bir oksijen tüpü bile bağlamadılar. Konsolosluğumuz aracılığıyla bir ambulans uçak talebinde bulunduk. Uçak hemen geldi ve başka bir arkadaşımızla beraber 20 Nisan'da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine geldik. Hastanede imkânlar çok iyiydi, yoğun bir tedavi süreci geçirdim. Sürekli kontroller yapılıyordu, doktorlar ve hemşireler gece gündüz hep başımızdaydı. Ambulans uçağımız da çok güzeldi, çok konforluydu, sağlık ekibi bizimle çok güzel ilgilendi. Uçakta her türlü imkân vardı, onun da özellikle altını çizmek istiyorum.