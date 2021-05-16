Gökyüzünün sağlık gözcüleri konuştu: "Bu işi en iyi yapan ülkeyiz"

"BU İŞİ EN İYİ YAPAN ÜLKEYİZ"

Onlar, her türlü hastalıkta, acil sağlık hizmetinde Türkiye'nin havadaki sağlık neferleri, hizmet sevdalıları... Ülkemizi parmak ısırtan bir noktaya taşıdılar. Sağlık sektöründe çağ atlayan Türkiye, havada da fark yarattı ve pandemi sürecinin başından itibaren 49 farklı ülkeden 278 hasta, acil sağlık hizmeti için Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulans hizmetiyle yurt dışından yurda getirdi. Ambulans helikopterde görevli Dr. Hüseyin Fatih Albayrak, Birçok hasta yurt dışında gördükleri tedaviden memnun olmadığı için ve kurtuluşunu Türkiye'de, kendi memleketinde gördüğü için gelmek istiyor. Şunu keyifle söyleyebilirim ki bu işi en iyi yapan ülkeyiz. Yapanlardan biri demek bile istemiyorum en iyi yapan ülkeyiz." dedi.

2008'den bu yana bu hizmeti tamamen kendi kaynaklarıyla ve ücretsiz sunan Türkiye, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki helikopter ve uçak ambulanslarla o tarihten beri hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük özveriyle mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı; biri 4 sedyeli, biri 2 sedyeli ve diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçak ve 17 adet helikopter uçak bulunuyor.

Ambulans uçaklar, 24 saat esasına göre hizmet imkânı sağlıyor. Ayrıca uçakların yüksek sürat, uzun menzil, yüksek uçuş tavanı ve kabin basınçları ayarlanabiliyor. Uçaklar bir yoğun bakımda olması gereken tüm tıbbi cihazlara sahip. Bu uçaklarda ventilatör, defibrilatör cihazı, infüzyon pompası gibi ileri yoğun bakım şartlarında bulunması gereken her türlü tıbbi cihaz ve malzeme bulunuyor. Ayrıca, yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemeler de mevcut.