



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 4 odalı ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP'ler ele geçirildi.https://t.co/967DAIsyIq#MSB #TSK pic.twitter.com/ASqKG0RQVB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021

Mağarada yapılan aramada 81 ve 100 milimetrelik 10 havan mühimmatı ile basma düzenekli 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Mağara tahrip edildi, ele geçirilen mühimmat ve EYP'ler imha edildi.