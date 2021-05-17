Aşı yaptıranlar dikkat! Eğer bunu yapmazsanız antikor seviyesi yüzde 50'nin altına düşer!

'UYKUNUN HAYATIMIZDA ÇOK ÖNEMİ VAR'

İnsanların hayatında uykunun çok önemi olduğunu söyleyen Altıntaş, "Uyku bize hazır verilmiş, insanlar yürümek gibi ya da bisikleti kullanmak gibi değil de sanki 'bu bana hazır verildi ben yatıyorum uyuyorum' gibi düşünüyorlar. Ama uykunun hayatımızda çok büyük önemi var. Bir kere Alzheimer hastalığı ile ilgili çok önemi var.