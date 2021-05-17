GAYBUBET EVİNDE SAKLANIYOR

Daha önce iletişim halinde olduğu itirafçı FETÖ üyelerinin ifadelerine göre, suikastın incelenmesinde Rus yetkililerinin de yer alması, Karaata'nın daha fazla yakalanma endişesi yaşamasına neden oldu. Karaata'nın Kanada'da bir gaybubet evinde saklandığı ve faaliyetlerini buradan yürüttüğü belirtildi.

KANADA'DAN TROLLÜK YAPIYOR

FETÖ'cü Cemal Karaata'nın 'fuatavni' hesabının yöneticilerinden firari 'Semih' kod adlı Uğur Nurcan'ın da faaliyetlerine destek verdiği ortaya çıktı. Karaata'nın Uğur Nurcan ve örgüt tarafından kurulan ekiple 'iskenceraporu' isimli Twitter hesabı üzerinden Türkiye'ye karşı asılsız iddialara katkı sağlayan en önemli isimlerden biri olduğu belirlendi.

'VİYANA SÖZLEŞMESİNE KARŞI BİR TUTUM' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

DHA'ya bilgi veren kaynaklar, Kanada hükümetinin Karaata'nın ülkedeki varlığından haberdar olduğu, faaliyetlerine sessiz kaldığını iddia etti. Rus Büyükelçi Karlov suikastının azmettiricisi olan Karaata'nın Kanada hükümetince yakalanmamasının uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için tüm devletlerin kabul ettiği Viyana Sözleşmesi'ne de karşı bir tutum olduğu değerlendirmesi yapıldı.