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    • 17.05.2021 23:15
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    ne zaman, hangi tarihte kutlanır 2021? Hıdrellez bitti mi?

    ne zaman 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Her yıl baharın gelişini kutlamak amacıyla hıdıellez etkinlikleri yapılır. Bu sene koromavirüs salgınıyla mücadele eden ülkemiz insanları salgının yayılmasını önlemek için kendilerini evlerinde karantinaya alıyor. Peki 2021 Hıdırellez ne zaman? ? Bu yıl hıdırellez  5 Mayıs 2021 Salı akşamı başladı. 6 Mayıs'a kadar sürdü.

    takvim.com.tr
    Hıdrellez ne zaman, hangi tarihte kutlanır 2021?

    Her yıl baharın gelişini kutlamak amacıyla hıdıellez etkinlikleri yapılır. Bu sene koromavirüs salgınıyla mücadele eden ülkemiz insanları salgının yayılmasını önlemek için kendilerini evlerinde karantinaya alıyor. Peki 2021 Hıdırellez ne zaman? Hıdrellez hangi tarihte kutlanır? İşte merak edilenler…

    Baharın müjdecisi hıdırellez 5 Mayıs 2021 Salı akşamı başladı. Dileklerini yazan ya da çizen vatandaşlar dilek kağıtlarını gül ağacına 5 mayıs akşamı astı.

    6 Mayıs'a kadar devam eden Hıdırellez için dilek dilemek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını sürdüyor. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bu günde ne zamana kadar dilek dilenir merak konusu oldu.

    HIDIRELLEZ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Gül ağacı seremonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Yani 6 mayıs günü değil, 5 mayıs akşamı dileklerinizi dilemelisiniz. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

    6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler hava kararıncaya değin sürer.

        HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NELERDİR?

        Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

        Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

        Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.
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