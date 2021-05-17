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    • 18.05.2021 01:44
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    PKK'lı Sofi Nurettin'in imha haberini alan Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın ailesi: Oğlumuzun doğum gününde en güzel hediye oldu

    Başkan Erdoğan terör örgütü PKK'nın Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed'i etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Gara şehidi Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın ailesi teröristin imhasına ilişkin konuştu. Şehidimizin babası "Bugün benim oğlumun doğum günü. Oğluma verilecek en güzel hediye oldu." ifadelerini kullandı.

    PKK'lı Sofi Nurettin'in imhası!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü PKK'nın Suriye Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed'i etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Pençe-Kartal Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Erdoğan, bu vesileyle müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu teröristin, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürüttüğünü, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin, Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini, bugün bu millete seslenişte hatırlatıyorum."

    ŞEHİDİMİZİN AİLESİ KONUŞTU
    Gara şehidi Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın ailesi teröristin imhasIna ilişkin konuştu. Şehidimizin babası "Bugün benim oğlumun doğum günü. Oğluma verilecek en güzel hediye oldu." ifadelerini kullandı.

    "BUGÜN BENİM OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ"
    Gara'da şehit olan Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın ailesi A Haber'e katıldı. Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesinin kendilerine bir hediye olduğunu söyledi. Şehit Altıntaş'ın babası yaptığı açıklamada "Bugün benim oğlumun doğum günü. Oğluma verilecek en güzel hediye oldu. Eyleme katılan ailelere selam olsun. Gazi ve şehitlerimize selam olsun. Bugün bizim gururlu günümüz" dedi.

        "ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN, VATAN SAĞ OLSUN"
        Açıklamalarına devam eden baba Altıntaş, "İnanıyorum ki Murat Karayılan denilen aşağalık yaratık, Cemil Bayık, Duran Kalkan... İnşallah en kısa zamanda bunların da ölüm haberi alırız. Ben sayın bakanımdan ve reisimden bunu bekliyorum. Bize çok güzel hediye verdiler. Allah onlardan razı olsun, vatan sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

        "İNŞALLAH DİĞER TERÖRİSTLERİN DE ÖLÜM HABERİNİ ALIRIZ"
        Şehidimizin annesi Songül Altıntaş ise "Bugün oğlumun doğum günüydü, bundan daha güzel bir müjde verilemezdi bize. Allah devletimizden, cumhurbaşkanımızdan bütün bakanlarımızdan razı olsun. İnşallah diğer teröristlerin de ölüm haberini alırız. Çocuklarımız şehit oldu, en güzel yere gittiler" şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel PKK'lı Sofi Nurettin'in imha haberini alan Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın ailesi: Oğlumuzun doğum gününde en güzel hediye oldu