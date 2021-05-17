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    • 17.05.2021 09:00
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    Tam kapanmanın bitmesiyle 'da yoğunluğu arttı | İstanbul

    Son dakika haberi... "Tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla birlikte 'da yoğunluğu da arttı. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

    Normalleşme sonrası İstanbul'da trafik

    Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibariyle sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.


    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

    17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da "tam kapanma" dönemine oranla kalabalık oluşturdu.
        Yeni düzenleme yolda! Artık trafik sigortası….
        Haberler Güncel Tam kapanmanın bitmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı | İstanbul yol durumu