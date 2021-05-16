HDP'nin şartlı desteğine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt "HDP ile masaya oturabiliriz" mesajı geldi. Peki muhalefetin HDP planı ne? Millet İttifakı HDP'ye bakanlık mı teklif edecek? Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında çaprıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"İKİ BAKANLIKLA SINIRLI OLMAYABİLİR"
Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Dursun Çiçek dün söyledi. Bir iki bakanlık verilebilir ne var bunda dedi. Bunu açık etti. Ben HDP için daha büyük bir pazarlığın kapısını açabilir.
Çünkü HDP şu anda Millet İttifakı'nda kilit bir rolde. HDP'nin düşünceleri doğrultusunda yeni bir anayasa olabilir, Öcalan'ın ev hapsine alınması olabilir ben sadece işin bir iki bakanlıkla sınırlı olacağını düşünmüyorum.