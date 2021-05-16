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    • 16.05.2021 14:12
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    Muhalefetin planı ne? HDP'ye bakanlık mı teklif edecek?

    PKK’nın siyasi ayağı ile kirli iş birliği içerisinde olan CHP Genel Başkanı , ilk kez HDP Eş Genel Başkanı 'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için şartlı desteği ile ilgili ''Seçim süreci geldiğinde görüşmeler gerçekleşir oturulur konuşulur'' ifadelerini kullandı. Peki muhalefetin HDP planı ne? HDP'ye bakanlık mı teklif edecek? İşte detaylar…

    HDP'nin şartlı desteğine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt "HDP ile masaya oturabiliriz" mesajı geldi. Peki muhalefetin HDP planı ne? Millet İttifakı HDP'ye bakanlık mı teklif edecek? Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında çaprıcı değerlendirmelerde bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları;

    "İKİ BAKANLIKLA SINIRLI OLMAYABİLİR"
    Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Dursun Çiçek dün söyledi. Bir iki bakanlık verilebilir ne var bunda dedi. Bunu açık etti. Ben HDP için daha büyük bir pazarlığın kapısını açabilir.

    Çünkü HDP şu anda Millet İttifakı'nda kilit bir rolde. HDP'nin düşünceleri doğrultusunda yeni bir anayasa olabilir, Öcalan'ın ev hapsine alınması olabilir ben sadece işin bir iki bakanlıkla sınırlı olacağını düşünmüyorum.

        HDP İP VE CHP'Yİ ESİR ALDI
        Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız: CHP ve İYİ Parti HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak görmüyorlar! HDP'ye net tavır koyması gereken siyasi partiler bugün HDP'ye iki kelime laf edemiyorlarsa Cumhur İttifakı karşıtlığı düşmanlığını üzerinden her şeyi göze alıp bütün omurgalarını yerle bir edip her şekilde birleşebiliyorlarsa burada sorgulanılması gereken bir muhalefet yapısı olduğu ortaya çıkıyor.

        Aslında HDP'nin İYİ Parti'yi ve CHP'yi esir aldığı ortaya çıkıyor.
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        Haberler Güncel Muhalefetin HDP planı ne? Millet İttifakı HDP'ye bakanlık mı teklif edecek?