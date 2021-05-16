İşte o açıklamalardan satır başları;

"İKİ BAKANLIKLA SINIRLI OLMAYABİLİR"

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Dursun Çiçek dün söyledi. Bir iki bakanlık verilebilir ne var bunda dedi. Bunu açık etti. Ben HDP için daha büyük bir pazarlığın kapısını açabilir.