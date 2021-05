"Şimdi sadece karşılıklı suçlamalar var. Listeler ve sayılarla sanki konu bir canlı değil de bir istatistiki veri gibi ortalarda dolaşıyor. Oradaki sayılar sayı değil aslında. Her biri at demek. 860 attan bahsediliyor. 860 atı gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? 219 at, 224 at (İBB ölü sayısını farklı farklı açıklıyor) ölüsü düşünebiliyor musunuz? Bu sayıların ifade ettiğini gözünde canlandıran her insan dehşete düşer. Bu bir skandaldır. Üstelik bu 200'lü can kaybı sayıları sadece İBB'nin açıkladığı sayı. Fayton durdurulduğunda adada kayıt dışı olanlarla beraber en az 1700 at vardı, resmi rakamla 1380. 105 atın ruam olduğu iddiasıyla itlafının ardından İBB toplam 1179 at satın alana kadar, Ocak-Şubat 2020'de yüzlerce at, İstanbul Valiliği'nin koyduğu hukuk dışı karantinada ahırdan çıkarılmadıkları, sahipleri gereken ilgiyi göstermediği için öldü. İBB'nin satın almasından sonra ölen atlar ise, yine ahırdan çıkarılmamanın yanında, yeterli sayıda seyis alınmadığı, seyis başına 50'den çok at düşüp yem-su ihtiyaçlarının karşılanmasına bile vakit kalmadığı için, özensizlikten, sevgisizlikten, hareketsizlikten öldü. İBB açıklamalarında 'çeşitli nedenlerden öldüler' denen 'çeşitli nedenler' işte böyle tamamen önlenebilir nedenler. İBB'nin atlarla ilgili çalışmaları ne yazık ki hâlâ atlardan anlayan bir ekipçe yönetilmiyor. Atların gönderilmesi de dahil, atlarla ilgili bir çok iş, bir partinin ilçe başkanının sözüyle yapılıyor ve bu kişi İBB adına bir sorumluluğa ve yetkiye sahip değil. Adalar'da 2020 yılı içinde ölen at sayısı en az 708 (ruam iddiasıyla öldürülen 105 at dahil değil).

"860 ATIN ÇİP NUMARALARI AÇIKLANSIN"

"Biz neden 860 atın çip numaraları açıklansın istiyoruz? Bunun bir takip sistemi olmadığını, uyduyla atların yerini tespit edemediğini biliyoruz. Ancak Adalar'dan giden atların çip numaraları elimizde olmalı ki, bize gösterilen, gösterilecek olan atların üstündeki çip elimizdeki listede var mı, yok mu karşılaştırabilelim. İBB'nin at teslim listesinin dışındaki insanların elinde bu çip numaralarına sahip at bulursak, soralım, siz bunları nasıl edindiniz?"