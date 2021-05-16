İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunu, bu atlardan 224'ünün öldüğünü açıklaması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kalan 115 attan birinin daha geçtiğimiz Cuma öldüğü öğrenildi.
Sabah'ın aktardığına göre, Adaların Atları Platformu tarafından yapılan açıklamada, "İSPARK ahırlarındaki atlarla ilgili endişe duyuyoruz" denildi.
"BÜYÜKADA İBB İSPARK AHIRINDAKİ ATLAR HEMEN ADADA DÜZENLİ OLARAK DOLAŞTIRILMAYA BAŞLANSIN"
Adaların Atları Platformu tarafından yapılan açıklamada, denetim sonuçlarının şeffaflıkla paylaşılması gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada; "İBB'nin elinde kala kala 115 at kalmışken, geçtiğimiz cuma günü bunlardan biri daha can verdi: Önemsenmemekten, ahır bölgesinden dışarı çıkmamaktan. Hatay Dörtyol, İstanbul Kemerburgaz, Aydın İncirliova gibi, onlarca atın belediye veya şahıslar tarafından alındıktan sonra el değiştirdiği ve birilerinin yüz binlerce lirayı havadan kazandığı yerlerde, bu operasyonun sorumlularına soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Büyükada İBB İSPARK ahırındaki atların hemen adada düzenli olarak dolaştırılmaya başlamasını istiyoruz" denildi.
"AHIRLARA GİDEN ADA SAKİNLERİ İÇERİ ALINMIYOR"
Adaların Atları Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Atların yeni alıcılar tarafından bakılması gereken 1 yıllık süre dolmak üzere. Yetkili taraflar bizi bunun için mi oyalıyor?"
"Atlar nasıl şimdi? Atlar iyi mi? En azından öncelikle kalan atları kurtarmak gerekmez mi?' Ya da yine yetkililerden, şöyle bir açıklama ile karşılaştınız mı?"