TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN FLAŞ İTİRAF

İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeledeki başarısının, örgütü psikolojik yönden çok etkilediğini söyleyen A. D., Murat Karayılan "örgüte en büyük zararı yapılan nokta operasyonlarda aldık" ifadelerini kullandı. PKK'nın kurucu isminin öldürüldüğünü itiraf eden A. D. "Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı." dedi.