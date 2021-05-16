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    • 16.05.2021 09:33
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    SİHA’lardan korkusuna entari giyen PKK elebaşı ’dan bir itiraf daha: Bizi ortadan kaldıracaklar

    Kahraman Mehmetçik, düzenlediği dev operasyonlarla eli kanlı terör örgütüne ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda SİHA’lardan korktuğu için entari giydiği ortaya çıkan PKK elebaşı ’dan bir itiraf daha geldi. Karayılan, 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekâtlarında ciddi darbeler aldıklarını ve teröristlere kaçmaları için talimat verdiklerini itiraf etti.

    Son dakika haberi... Murat Karayılan, saklandığı delikten örgütün yayın organlarına Pençe harekâtlarında aldıkları ağır darbelerle ilgili, "Ciddi darbeler aldık, ağır kayıplarımız oldu.

    Birçok bölgede yönetici düzeyindeki komutanlarımızı kaybettik. Bizi zayıflatarak tümden ortadan kaldırmak istiyorlar." sözlerini kullandı.

    "ÖLECEKSİNİZ DİYE TALİMAT VERDİK"
    Sabah'ta yer alan habere göre, Karayılan, "O kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki, 18 kayıp verip, 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız, geri çekilebilirsiniz, bulunduğunuz bölgeleri terk edin, yoksa öleceksiniz diye talimat verdik" itirafında bulundu.

        KARAYILAN DAHA ÖNCE DE SİHA KORKUSUNDAN ENTARİ GİYMİŞTİ
        Irak'ın kuzeyinde MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla aralarında Ali Haydar Kaytan gibi PKK'nın kurucu isimlerinin de yer aldığı çok sayıda üst düzey teröristin öldürülmesi elebaşı Murat Karayılan'ı da korkuttu.

        Kuzey Irak'taki Gara Dağı'ndan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan PKK'nın sözde özel güç sorumlusu A.D. (34) önemli açıklamalarda bulundu.

        Örgütten kaçabilmek için MİT'in internet sitesi üzerinden kendini ihbar ettiğini anlatan A.D. şunları anlattı: "Karayılan bir yere giderken, İHA ve SİHA'lardan kurtulmak için, Arapların yerel kıyafeti olan beyaz entari giyip sarık takıyor. Dikkat çekmemek için kalabalık korumayla gezmiyor. Yanına en güvenliği 3 kişiyi alıyor. Suikast girişimine karşı yüzünü sürekli kapatıyor."

        TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN FLAŞ İTİRAF
        İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeledeki başarısının, örgütü psikolojik yönden çok etkilediğini söyleyen A. D., Murat Karayılan "örgüte en büyük zararı yapılan nokta operasyonlarda aldık" ifadelerini kullandı. PKK'nın kurucu isminin öldürüldüğünü itiraf eden A. D. "Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı." dedi.

            İNTİHARLAR VE AYRILMAK İSTEYENLER ARTTI
            Örgütte intihar vakaları çok arttı. Çünkü kaçmak isteyenler başaramayınca son çare intihara yöneliyor. Ayrılmak isteyenleri tespit etmek için, Kasım 2020'de 'ayrılmak isteyenler rapor yazsın, değerlendirelim' talimatı gönderildi. Ancak, beklemedikleri yoğun bir taleple karşılaştılar. Ayrılmak isteyen yüzlerce kişiyi hemen ideolojik eğitime alınarak, 'giderseniz devlet işkence eder, müebbet verir' şeklinde kara propaganda yapılıyor.

            Kamp yerlerini değiştirdiler ve Türk televizyon kanallarını izlemelerini yasakladılar. Mahmur Kampı çevresindeki hakim tepelere hava harekatı gerçekleştirildiğinde, kamptakiler hemen araçlarla bombalanan alanlara giderek 'Türkiye uçakları sivilleri vuruyor' şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu.

            KAYTAN ÖLDÜ AMA GİZLİYORLAR
            Son dönemde birçok terörist şehir merkezlerinde eylem yapmak için örgüte başvuruyor. Teslim olmak için bu öneride bulunduğu tespit edilenler ise gönderilmiyor. Çünkü eylem için gönderilenlerin tümü teslim olup geri dönmedi. Şırnak Valiliğine bomba yüklü 10 maket uçak gönderilmek istendi.

                Ancak uçak havalanmadan patlayıcı infilak edince havacılık eğitimi alan iki terörist parçalanarak öldü. PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan SİHA ile Kandil bölgesinde öldürüldü. Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı."
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                Haberler Güncel SİHA’lardan korkusuna entari giyen PKK elebaşı Murat Karayılan’dan bir itiraf daha: Bizi ortadan kaldıracaklar