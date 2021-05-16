Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.05.2021 23:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2021 23:47
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, , ve lı mevkidaşlarıyla Filistin'de yapılan son saldırıları görüştü

    'in saldırıları altındaki 'nde, tablo giderek ağırlaşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman , Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Haberin detayları...

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Filistin görüşmesi

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, bugün çevirim içi olarak düzenlenen (İİT) İcra Komitesi Toplantısı sonrası , ve lı mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

    'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği, abluka altındaki 'nde, tablo giderek ağırlaşıyor.

    İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'de yapılan son saldırıları görüştü