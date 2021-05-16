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    • 16.05.2021 22:51
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    'da tedavi için hastaneye giderken rahatsızlanan Türk vatandaşına polis şiddeti

    'da Türklere uygulanan sistematik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi... 'ta tedavisi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan kişiyi polisler ailesinin gözü önünde darbetti. O saniye saniye kameraya yansıdı.

    Almanya'da rahatsızlanan Türk'e polis şiddeti!

    Almanya'da polisin Türk vatandaşı Selim Çiftçi'ye uyguladığı şiddet pes dedirtti.

    34 yaşındaki Selim Çiftçi, cumartesi günü tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlandı.



    Çiftçi'nin yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Ambulanstan önce olay yerine çok sayıda polis geldi.

    Psikolojik rahatsızlığı bulunan Çiftçi'ye polisler sakinleştirmek yerine yere yatırarak şiddet uyguladı.



    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.



        BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN KINAMA
        Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi.

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı.

        Selim Çiftçi'nin babası ve ağabeyi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti
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        Almanya'da rahatsızlanan Türk'e polis şiddeti!
        Haberler Güncel Almanya'da tedavi için hastaneye giderken rahatsızlanan Türk vatandaşına polis şiddeti