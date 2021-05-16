



BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN KINAMA

Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı.

#Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz.



Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve Ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.



Konuyu her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edeceğiz. pic.twitter.com/Cm5p2AvMe6 — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 16, 2021

Selim Çiftçi'nin babası ve ağabeyi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti

