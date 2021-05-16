Almanya'da polisin Türk vatandaşı Selim Çiftçi'ye uyguladığı şiddet pes dedirtti.
34 yaşındaki Selim Çiftçi, cumartesi günü tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlandı.
Çiftçi'nin yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Ambulanstan önce olay yerine çok sayıda polis geldi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunan Çiftçi'ye polisler sakinleştirmek yerine yere yatırarak şiddet uyguladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.