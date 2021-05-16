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    • 16.05.2021 16:08
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    diplomasisi: Başkan Erdoğan ile görüştü!

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşmede, 'in 'deki saldırılarını ve -İran ilişkilerini ele aldık." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar ele alındı.

    KRİTİK GÖRÜŞME

    Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

    Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve Türkiye-İran ilişkilerini ele aldık." ifadelerine yer verdi.

        İşte Başkan Erdoğan'ın görüşme hakkındaki paylaşımı;

        Kıymetli kardeşim,

        İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. 🇹🇷🇮🇷

        Görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve Türkiye-İran ilişkilerini ele aldık.

        İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduğumuzu ve buna devam ettiğimizi belirttim.

        Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayarak, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade ettim.
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