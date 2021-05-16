Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar ele alındı.
KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.
Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve Türkiye-İran ilişkilerini ele aldık." ifadelerine yer verdi.