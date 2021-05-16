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    • Güncel
    • 16.05.2021 23:54
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    • 17.05.2021 05:09
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    Son dakika: geneli tam kapanma sona erdi, kademeli normalleşme başladı

    Son dakika haberi... geneli 'tam kapanma' dönemi sona erdi ve 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı.... İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sonrası ülke genelinde uygulanacak yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Peki, hangi günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Restoran ve kafeler açılıyor mu? Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Son dakika haberi... Türkiye geneli 'tam kapanma' dönemi sona erdi ve 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı gün içinde yayınladığı genelgeyle uygulanacak yeni kararları açıklamıştı.



    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ GÜNLERDE UYGULANACAK?
    Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.



    AŞI OLMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA KISITLAMA
    65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

    Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



        ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI OLACAK MI?
        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak, toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama da olmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.



        RESTORANLAR AÇILACAK MI?
        Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapılabilecek. Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verilecek.



        NERELER KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK?
        Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, Sinema salonları, Kahvehane, kıraathane kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, Hamam, sauna ve masaj salonları, Lunaparklar ve tematik parklar.



            AVMLER O SAATLERDE HİZMET VERECEK
            Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.



            PAZAR YERLERİ NE ZAMAN KURULACAK?
            Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.



            ONLINE SİPARİŞLER...
            Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

                DÜĞÜNLER BEKLEYECEK
                Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler 1 Haziran 2021 tarihine kadar yapılamayacak.



                TOPLU TAŞIMAYA SINIRLAMA
                Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan % 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

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                Haberler Güncel Son dakika: Türkiye geneli tam kapanma sona erdi, kademeli normalleşme başladı