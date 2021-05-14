BEYPAZARI'INDAKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞ NELER!

Zafer Şahin köşe yazısına değinen Genç, 2018'de Babacan'ın yaptığı skandalın öncesinin de olduğunu ifade etti. Ali Babacan'ın ihanet ettiğini söyleyen Genç, Babacan'ın 24 Mart 2017'de Beypazarı ziyaretinde neler yaşandığına da açıklık getirdi.Toplantıya basının davet edilmediği belirtilirken Babacan'ın bu toplantıda referandum için destek istemek yerine hükümeti yerden yere vurduğu ifade edildi.