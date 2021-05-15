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    • 15.05.2021 07:36
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    SON DAKİKA: Sarıyer'de korku dolu anlar! otobüsü alev alev yandı

    Son dakika haberi! 'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

    DHA
    Sarıyer'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

    Yangın, Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında saat 06.00 sıralarında, park halindeki 34 DZ 23 91 plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste çıktı.

    Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otobüsü kısa sürede alevler tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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    İTFAİYE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPTI
    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

        Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından polis ekipleri yanan otobüs üzerinde ve garajda olay yeri incelemelerinde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        ALEV ALEV YANDI
        Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Sarıyer'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı