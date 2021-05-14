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    • 14.05.2021 17:50
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    Başkan Erdoğan şehit ailesi ile görüştü: "Rabb'im Müslüm evladımızı cennette anne babasıyla kavuştursun"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'da şehit düşen piyade er 'ın ailesi ile görüştü. Başkan Erdoğan şehit ailesine "Rabb'im inşallah Müslüm evladımızı cennette anne babasıyla kavuştursun." dedi.

    AA
    Başkan Erdoğan şehit ailesi ile görüştü

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep temasları sırasında, geçen aylarda Irak'ın kuzeyindeki Gara'da şehit düşen piyade er Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret etti.

    Aileye taziyelerini iletip Ramazan Bayramı'nı kutlayan Gül, daha sonra aileyi Başkan Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, aileye taziyelerini ileterek bayramlarını kutladı.

    "RABBİM CENNETTE KAVUŞTURSUN"
    Görüşme sırasında şehit babası Şevket Altıntaş'ın "Vatan sağ olsun." diye yanıt verdiği Erdoğan, "Rabb'im inşallah Müslüm evladımızı cennette anne babasıyla kavuştursun." dedi.

    Bunun üzerine Şevket Altıntaş, "Şüphesiz inanıyoruz. En büyük desteğimiz de bu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Artık bu toprakta da bayrakta da kanım var. Benim için bu söz çok değerli. Bu şeref tek bana değil 7 sülaleme yeter." dedi.

    Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 1,5 yıl katılan anne Songül Altıntaş da Erdoğan'ın bayramını kutladı.

    Daha sonra şehit er Enes Kaya ile jandarma er Adil Kabaklı'nın da ailelerini ziyaret eden Bakan Gül'e, Vali Davut Gül de eşlik etti.

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