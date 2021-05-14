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İşgalci İsrail saldırılarını artırırken '2021 Askeri Güç Sıralaması' belli oldu: Türkiye Ortadoğu'da zirvede!

İşgalci İsrail Filistin'de ölüm yağdırırken akan kanın durması için bölgeye asker gönderilmesi dahil birçok teklif masaya yatırıldı. Öte yandan Global Firepower, Ortadoğu'yu askeri bakımdan mercek altına alan raporunu yayınladı. Listede Filistin meselesinde en aktif diplomasi yürüten ülke olan Türkiye de yer aldı. Peki dünyanın en güçlü orduları hangisi? Ortadoğu'da hangi ülkenin askeri gücü kaçıncı sırada? İşte çarpıcı detaylar...

14.05.2021 13:30 - Son Güncelleme: 14.05.2021 13:44
İşgalci İsrail saldırılarını artırırken '2021 Askeri Güç Sıralaması' belli oldu: Türkiye Ortadoğu'da zirvede!

Son dakika haberi... Global Power'ın her yıl yayınladığı ülkelerin askeri güç raporu 2021 için de belli oldu. Raporda ülkelerin kara, deniz ve hava güçleri kalem kalem yazılırken, savunma bütçelerinden, ülke nüfusuna, var olan askeri personelden tüm askeri varlıklarına kadar ortaya konuyor.

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İşgalci İsrail saldırılarını artırırken '2021 Askeri Güç Sıralaması' belli oldu: Türkiye Ortadoğu'da zirvede!

SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda Türkiye'nin 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.

İşgalci İsrail saldırılarını artırırken '2021 Askeri Güç Sıralaması' belli oldu: Türkiye Ortadoğu'da zirvede!

Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında altıncı olan Türkiye, helikopter, eğitmen ve tanker filosunda da ilk 10'da yer alıyor.

İşgalci İsrail saldırılarını artırırken '2021 Askeri Güç Sıralaması' belli oldu: Türkiye Ortadoğu'da zirvede!

DENİZ KUVVETLERİNDE İLK 3'TE
Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor.

İşgalci İsrail saldırılarını artırırken '2021 Askeri Güç Sıralaması' belli oldu: Türkiye Ortadoğu'da zirvede!

Türkiye coğrafi konumunun faydaları ve lojistik gücüyle de listede ön planda. Bağlantı noktaları ve terminaller de 11. sırada yer alıyor.