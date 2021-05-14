İşgalci İsrail saldırılarını artırırken '2021 Askeri Güç Sıralaması' belli oldu: Türkiye Ortadoğu'da zirvede!
İşgalci İsrail Filistin'de ölüm yağdırırken akan kanın durması için bölgeye asker gönderilmesi dahil birçok teklif masaya yatırıldı. Öte yandan Global Firepower, Ortadoğu'yu askeri bakımdan mercek altına alan raporunu yayınladı. Listede Filistin meselesinde en aktif diplomasi yürüten ülke olan Türkiye de yer aldı. Peki dünyanın en güçlü orduları hangisi? Ortadoğu'da hangi ülkenin askeri gücü kaçıncı sırada? İşte çarpıcı detaylar...
14.05.2021 13:30
- Son Güncelleme: 14.05.2021 13:44
SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda Türkiye'nin 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.