Kripto para borsalarını sallayan vurgunun merkezindeki Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanından yurda çıkmış, Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlenmişti.
İki gün boyunca Tiran'ın merkezindeki Mondial Otel'de kalan Faruk Fatih Özer, İnterpol'ün arama kararı sonrasında kendisine yardım eden şüpheliler aracılığıyla bir eve yerleştirildi.
TİRAN'DAN BAŞKA BİR ŞEHRE KAÇTI
Kaldığı eve yapılan operasyonda da kaçmayı başaran firari Özer, Tiran dışında başka bir şehre kaçarak izini kaybettirmeyi başardı.
Faruk Fatih Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve sonrasında ise otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı.
YARDIM EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu şüpheli gözaltındaki ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.