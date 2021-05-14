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    Thodex'in vurguncusu 'le ilgili flaş gelişme! 'a gönderilen 5 kişilik Türk polis ekibi...

    Kripto para borsalarını sallayan vurgunun merkezindeki Thodex'in kurucusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Özer'in 'un başkenti 'da izini kaybettirdiği öğrenildi. 20 Nisan'da 'ndan yurt dışına çıkış yapan Özer'i yakalamak için 25 Nisan'da Tiran'a gönderilen 5 kişilik Türk polis ekibi de şüphelinin başka bir ülkeye kaçırıldığı ihtimali üzerine yurda dönüş yaptı. Özer'i yakalamak için çalışamalar sürüyor...

    Thodex'in vurguncusu Özer'le ilgili flaş gelişme!

    Kripto para borsalarını sallayan vurgunun merkezindeki Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanından yurda çıkmış, Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlenmişti.

    İki gün boyunca Tiran'ın merkezindeki Mondial Otel'de kalan Faruk Fatih Özer, İnterpol'ün arama kararı sonrasında kendisine yardım eden şüpheliler aracılığıyla bir eve yerleştirildi.

    TİRAN'DAN BAŞKA BİR ŞEHRE KAÇTI
    Kaldığı eve yapılan operasyonda da kaçmayı başaran firari Özer, Tiran dışında başka bir şehre kaçarak izini kaybettirmeyi başardı.

    Faruk Fatih Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve sonrasında ise otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı.

    YARDIM EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

    Bu şüpheli gözaltındaki ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.

        Haxhiu, Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta karşılanması ve saklanmasında yardım eden kilit isim olarak biliniyor. Hâlâ firari durumda olan Haxhiu'nun yakalandığı takdirde Faruk Fatih Özer'i ele verecek kritik bilgiler paylaşacabileceği belirtildi. Edevaldo Haxhiu'nun Durres merkezli bir güvenlik firmasının sahibi olduğu öğrenildi.

        BAŞKA BİR ÜLKEYE KAÇIRILDIĞI ŞÜPHESİ
        Sabah'ın haberine göre, Arnavutluk ve Türk güvenlik güçlerinin ortak çalışmalarına rağmen kendisinden henüz hiçbir iz alınamayan Faruk Fatih Özer'in başka bir ülkeye kaçırıldığı ihtimalinin güçlük kazandığı belirtildi.

        5 KİŞİLİK EKİP DÖNDÜ
        Özer'in Arnavutluk'ta ülkede gıda ürünleri tedarikçisi bir iş insanı tarafından koruması altında polisten saklandığı ileri sürüldü. Özer'i yakalamak için 25 Nisan'da Tiran'a gönderilen 5 kişilik Türk güvenlik ekibinin İstanbul'a döndüğü bildirildi.

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