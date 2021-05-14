BAŞKA BİR ÜLKEYE KAÇIRILDIĞI ŞÜPHESİ

Sabah'ın haberine göre, Arnavutluk ve Türk güvenlik güçlerinin ortak çalışmalarına rağmen kendisinden henüz hiçbir iz alınamayan Faruk Fatih Özer'in başka bir ülkeye kaçırıldığı ihtimalinin güçlük kazandığı belirtildi.

5 KİŞİLİK EKİP DÖNDÜ

Özer'in Arnavutluk'ta ülkede gıda ürünleri tedarikçisi bir iş insanı tarafından koruması altında polisten saklandığı ileri sürüldü. Özer'i yakalamak için 25 Nisan'da Tiran'a gönderilen 5 kişilik Türk güvenlik ekibinin İstanbul'a döndüğü bildirildi.