Hayatımıza giren ve sık kullanılan kelimeleri bilgi kirliliği yaratmamak amacıyla doğru kullanmak büyük önem taşıyor. Acayip nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre acayip kelimesi ayrı mı bitişik mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günlük hayatta çok fazla kullanılan acayip kelimesinin hem anlamı hem de doğru yazımı haberimizde yer alıyor.