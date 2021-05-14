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    • 14.05.2021 18:06
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    ? Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre acayip kelimesi ayrı mı bitişik mi?

    Gündemde kelimelerin yazılışları merakla araştırılıyor ve sıklıkla ? Sorusuna yanıt aranıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok fazla kelimeler de hayatımıza dahil oldu ve hem anlamları hem de yazılışları merak ediliyor. Peki Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre acayip kelimesi ayrı mı bitişik mi? Basılı ve dijital yayınlarda çok fazla rastladığımız acayip kelimesi nasıl yazılır?

    takvim.com.tr
    Acayip nasıl yazılır?

    Hayatımıza giren ve sık kullanılan kelimeleri bilgi kirliliği yaratmamak amacıyla doğru kullanmak büyük önem taşıyor. Acayip nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre acayip kelimesi ayrı mı bitişik mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günlük hayatta çok fazla kullanılan acayip kelimesinin hem anlamı hem de doğru yazımı haberimizde yer alıyor.

    ACAYİP NASIL YAPILIR?

    Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, acayip şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

    Bazı örneklerde görülen "acaip, acayib" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

    Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "acayip"tir.

    Cümle İçinde Kullanımlara Örnek:

    Bu yaz gezdiğim yerler acayip güzeldi.
    Ayşe çok acayip bir kişiliğe sahip.
    Bugün acayip soğuk bir gün değil mi?

        ACAYİP KELİME ANLAMI NEDİR?

        TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Arapçadan geçen acayip; "Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı" demektir. Acayip kelimesi, şaşma durumunu anlatan bir söz olarak da kullanılır.

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