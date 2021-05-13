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    • 14.05.2021 07:07
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    ne zaman 2021? . dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? 17 Mayıs'a kadar...

    ne zaman 2021? Sorusu Lise eğitimini açıktan okuyan binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Öğrenciler 3. dönem sınavlarına nerede ve hangi tarihte gireceğini merak ediyor. Açık Lisede eğitim alanlar için MEB kayıt ve sınav tarihlerini açıkladı. Tam kapanma nedeniyle AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ara verildi. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? . dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Açık Lise sınavları ne zaman 2021? 17 Mayıs'a kadar...

    AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Öğrenciler işlemlerin nasıl yapıldığını merak ederken bir yandan da sınav tarihlerini araştırır oldu. İşte detaylar...

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

    Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

    MEB'DEN KAYIT TAKVİMİ AÇIKLAMASI!

    Milli Eğitim Bakanlığı ilk yayınladığı takvimde 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 26 Nisan'da başladığını duyurdu. Ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı ile birlikte kayıtlara ara verilme kararı alındı. MEB'den yapılan açıklamada " İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. " ifadeleri yer aldı.

        AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi. Kayıtlar 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

        AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

        * Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

        * Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

        * Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

        * Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır.

        * Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

        * Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
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        Haberler Güncel Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? 17 Mayıs'a kadar...