AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Öğrenciler işlemlerin nasıl yapıldığını merak ederken bir yandan da sınav tarihlerini araştırır oldu. İşte detaylar...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.
MEB'DEN KAYIT TAKVİMİ AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanlığı ilk yayınladığı takvimde 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 26 Nisan'da başladığını duyurdu. Ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı ile birlikte kayıtlara ara verilme kararı alındı. MEB'den yapılan açıklamada " İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. " ifadeleri yer aldı.