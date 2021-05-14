Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2021 07:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2021 07:43
    ABONE OL

    14 Mayıs (Bugün) namazı kılınacak mı 2021? Cuma günü camiler açık mı? Bugün camiye gitmek serbest mi, yasak var mı?

    günü camiler açık mı? Sorusu arama motorlarında merak edilen konular arasında yer aldı. Bu hafta Cuma günü 'nın 2.gününe ve tam kapanma sürecine denk geldi. Bu noktada vatandaşlar tarafından camide cuma namazı kılınıp kılınmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Gözler Diyanet açıklamalarına çevrildi. Başkanı 'tan cuma namazı açıklaması geldi. Peki ? ? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    14 Mayıs 2021 Cuma günü camiler açık mı? Camiye gitmek serbest mi?

    Bu hafta Cuma günü Ramazan Bayramı'nın 2.gününe ve tam kapanma sürecine denk geldi. Bu noktada vatandaşlar tarafından camide cuma namazı kılınıp kılınmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Gözler Diyanet açıklamalarına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma namazı açıklaması geldi. Peki camilerde cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma namazı var mı? 14 Mayıs 2021 camiler açık mı? İşte tüm merak edilenler...

    CUMA NAMAZI KILINACAK MI? CAMİLER AÇIK MI?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarının kılınacağını duyurdu.

    CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

    İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

    CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

    Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ;

        1. Rekat

        "Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

        "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

        Sübhaneke'yi okuruz.

        Euzü-besmele çekeriz.

        Fatiha Suresini okuruz.

        Kur'an'dan bir sure okuruz.

        Rüku'ya gideriz.

        Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

        2. Rekat

        Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

        Besmele çekeriz.

        Fatiha Suresini okuruz.

        Kur'an'dan bir sure okuruz.

        Rüku'ya gideriz.

        Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

        Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

        3. Rekat

        Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

        Besmele çekeriz.

        Fatiha Suresini okuruz.

        Kur'an'dan bir sure okuruz.

        Rüku'ya gideriz.

        Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

        4. Rekat

        Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

        Besmele çekeriz.

        Fatiha Suresini okuruz.

        Kur'an'dan bir sure okuruz.

        Rüku'ya gideriz.

        Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        'İsrail savaş suçu işlemektedir'
        Haberler Güncel 14 Mayıs (Bugün) cuma namazı kılınacak mı 2021? Cuma günü camiler açık mı? Bugün camiye gitmek serbest mi, yasak var mı?