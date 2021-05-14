

Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.