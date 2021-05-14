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    • 14.05.2021 08:05
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    SON DAKİKA: Kanal 'da ilk köprü başlıyor! Tarih belli oldu

    Son dakika haberi! Kanal 'da ilk kazma önümüzdeki ay vurulacak. Kanal güzergâhında yapılması planlanan altı köprüden ilkinin temeli haziran sonunda atılacak. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.

    Dev proje başlıyor! Tarih belli oldu

    Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü planlandı.


    6 KÖPRÜ YAPILACAK
    Kanal İstanbul projesi kapsamında Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak.


    Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.


        Ayrıca Kanal İstanbul Proje'sini yürütmek için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı da kurulacak.


        TAMAMLANMA SÜRESİ 7 YIL OLARAK PLANLANIYOR
        Kanal İstanbul'un köprüler dahil toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, yeni yapılacak iki barajla İstanbul'un su havzaları artırılacak. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.

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