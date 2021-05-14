Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü planlandı.
6 KÖPRÜ YAPILACAK
Kanal İstanbul projesi kapsamında Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak.
Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.