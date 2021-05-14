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    • 14.05.2021 08:44
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    2021? Düğün, nikah, kına gecesi ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs düğün salonları açılacak mı?

    Tam kapanma sürecinin bitmesine sayılı günler kala '?' Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor ve bu kapsamda tam kapanma süreci içindeyiz. Evlilik hayali kuran ve evlenmek isteyen çiftler tarafından en çok sorgulanan konulardan biri düğün salonlarının faaliyet gösterip göstermeyeceği konusu oldu. Peki, ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Düğünler ne zaman açılacak 2021?

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor ve bu kapsamda tam kapanma süreci içindeyiz. Evlilik hayali kuran ve evlenmek isteyen çiftler tarafından en çok sorgulanan konulardan biri düğün salonlarının faaliyet gösterip göstermeyeceği konusu oldu. Peki, Tam kapanma sonrasında düğün salonları açılacak mı? 17 Mayıs'ta düğün salonları açılacak mı? İşte detaylar...

    DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

    Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Tam kapanma sonrası iki haftalık süreç takip edilecek. Bu süreçte salgının seyrine göre normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından düğünler hakkında detayların belli olması bekleniyor. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

    DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.

    Tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin nasıl olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç içinise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine'sine çevrildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.

        DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK

        Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.

        Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, "Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz" diyor.
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        Haberler Güncel Düğünler ne zaman açılacak 2021? Düğün, nikah, kına gecesi ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs düğün salonları açılacak mı?