Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor ve bu kapsamda tam kapanma süreci içindeyiz. Evlilik hayali kuran ve evlenmek isteyen çiftler tarafından en çok sorgulanan konulardan biri düğün salonlarının faaliyet gösterip göstermeyeceği konusu oldu. Peki, Tam kapanma sonrasında düğün salonları açılacak mı? 17 Mayıs'ta düğün salonları açılacak mı? İşte detaylar...