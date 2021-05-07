Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında gündeme ve Kanal İstanbul'a yönelik açıklamalarda bulundu.





KANAL İSTANBUL'A NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR?

Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil.

Kanal İstanbul'a niye ihtiyaç duyuyoruz. Ona bakmak lazım. Biz 2053'ün 2071'in ülkemizin 100 yıllık planlarını yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı bunları yapmak bir güç ve vizyon ister. Karadeniz artık ticari bir göl olmaya başladı.