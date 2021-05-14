Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2021 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2021 09:37
    ABONE OL

    Pazartesi okul var mı, tatil mi 2021? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler açılacak mı?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla tam kapanma süreci 2021 Pazartesi günü sona eriyor. Bu noktada vatandaşlar normalleşme adımlarını merak edip araştırmaya başladı. Özellikle öğrenciler tarafından uzaktan eğitimle alakalı yapılan açıklamaları takip ediyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama 'den geldi. Peki, ? ? ? İşte son dakika haberinin detayları!

    takvim.com.tr
    17 Mayıs Pazartesi okul var mı, tatil mi 2021?

    Okullar ne zaman açılacak? 17 Mayıs okul var mı? Öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu 17 Mayıs günü okulların açık olup olmadığı. Tam kapanma döneminde öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. EBA sistemi üzerinden online eğitim alan öğrenciler, tam kapanmanın bitmesiyle 17 Mayıs günü okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi.

    OKULLAR 17 MAYIS'TA AÇILIYOR MU?

    Tam kapanma kararı sonrası kademeli yüz yüze eğitim de durdurulmuştu. Öğrenciler yüz yüze eğitim tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime dair açıklamada bulundu, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

    Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

    MEB LİSE SINAV TAKVİMİ

    * Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.

    * 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.

    * 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.

    * 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

        * 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

        * 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Filistinli aileler geceyi orada geçirmek zorunda kaldı
        Haberler Güncel 17 Mayıs Pazartesi okul var mı, tatil mi 2021? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler açılacak mı?