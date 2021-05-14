Okullar ne zaman açılacak? 17 Mayıs okul var mı? Öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu 17 Mayıs günü okulların açık olup olmadığı. Tam kapanma döneminde öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. EBA sistemi üzerinden online eğitim alan öğrenciler, tam kapanmanın bitmesiyle 17 Mayıs günü okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi.
OKULLAR 17 MAYIS'TA AÇILIYOR MU?
Tam kapanma kararı sonrası kademeli yüz yüze eğitim de durdurulmuştu. Öğrenciler yüz yüze eğitim tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime dair açıklamada bulundu, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.
Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.
MEB LİSE SINAV TAKVİMİ
* Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.
* 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.
* 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.
* 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.