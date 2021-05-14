Doğubayazıt'taki 5'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı 2597 rakımda konuşlu Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Takım Karakolu'nda görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'nda elleri tetikte görevlerini sürdürüyor.
'Hudut kartalları' yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlıyor. Mehmetçik, TSK Dayanışma Vakfı'nın bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen 'şahin gözü' termal kameraların yanı sıra 'retina radar' olarak bilinen çevre gözetleme radarıyla gece- gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında hedef tespiti yapılabiliyor.
Radar tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, hudut kartalları tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalanıyor.