TÜRKİYE, dün Ramazan Bayramı'nın 1. gününü kutladı. Bayram namazı için camiler doldu taştı. Pandemi kurallarına göre kılınan namazda cemat, Filistin için de Allah'a yalvardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Marmaris Millet Camii'nde kıldı. Yayınladığı mesajda, "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ:

Acılı günlerden geçiyoruz. Kudüs katliamları nedeniyle buruk bir bayram geçirmekteyiz.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:

Bu mübarek günlerin Kudüs'ün huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyorum.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ:

Terör devleti İsrail'in, mukaddes belde Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir.