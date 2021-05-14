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    i, 'nı kutladı camiler doldu taştı: 'da 87 yıl sonra cemaat bayram namazı kıldı

    , dün 'nın 1. gününü kutladı. Bayram namazı için camiler doldu taştı. Pandemi kurallarına göre kılınan namazda cemat, için de Allah'a yalvardı. Başkan , Ramazan Bayramı namazını Marmaris Millet Camii'nde kıldı.

    Nice bayramlara!

    TÜRKİYE, dün 'nın 1. gününü kutladı. Bayram namazı için camiler doldu taştı. Pandemi kurallarına göre kılınan namazda cemat, için de Allah'a yalvardı. Başkan , Ramazan Bayramı namazını Marmaris Millet Camii'nde kıldı. Yayınladığı mesajda, "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ:
    Acılı günlerden geçiyoruz. katliamları nedeniyle buruk bir bayram geçirmekteyiz.

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
    Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

    İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:
    Bu mübarek günlerin Kudüs'ün huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyorum.

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ:
    Terör devleti 'in, mukaddes belde Kudüs'ü ve ilk kıblemiz 'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir.

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