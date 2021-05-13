Ramazan Bayramı tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yani bugün camilere cuma namazını eda etmek üzere gidecek olan vatandaşlar camilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Cuma bugün camiler açık mı? Camiye gitmek serbest mi? İşte merak edilen detaylar...
BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI? CAMİLER AÇIK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.