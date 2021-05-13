Ramazan Bayramı tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yani bugün camilere cuma namazını eda etmek üzere gidecek olan vatandaşlar camilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Cuma bugün camiler açık mı? Camiye gitmek serbest mi? İşte merak edilen detaylar...

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI? CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.