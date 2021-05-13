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    • 14.05.2021 01:50
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    Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Cuma ? Camiye gitmek serbest mi?

    Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Vatandaşlar yarın cuma namazında camilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda konu hakkındaki araştırmalarla ilgili özellikle bugün artış yaşandığı görülüyor. Peki, ? 14 Mayıs Cuma ? Camiye gitmek serbest mi? İşte merak edilenler...

    Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı?

    Ramazan Bayramı tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yani bugün camilere cuma namazını eda etmek üzere gidecek olan vatandaşlar camilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Cuma bugün camiler açık mı? Camiye gitmek serbest mi? İşte merak edilen detaylar...

    BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI? CAMİLER AÇIK MI?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.

    RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

    Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

    Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

    Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

        Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2021 yılında Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk gelmektedir.

        ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Cuma bugün camiler açık mı? Camiye gitmek serbest mi?