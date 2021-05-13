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    • 14.05.2021 02:07
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    Jandarma, 1904 yılında Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan nin fotoğrafını paylaştı

    Jandarma Genel Komutanlığı, 1904'te Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Türk jandarma personelinin fotoğrafını paylaştı. Siyah beyaz fotoğraf karesinde, ellerindeki tüfek ve kılıçla esas duruş vaziyeti alarak sıralanan jandarma personelinin arkasında Kubbet-üs-Sahra görülüyor. İşte detaylar...

    AA
    Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Osmanlı askeri...

    , her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen "Throwback Thursday (tbt)" akımı kapsamında na ait eski fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda Genel Komutanlık, 1904'te Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Türk jandarma personelinin yer aldığı kareyi paylaştı.

    Siyah beyaz fotoğraf karesinde, ellerindeki tüfek ve kılıçla esas duruş vaziyeti alarak sıralanan jandarma personelinin arkasında Kubbet-üs-Sahra görülüyor.

    KUDÜS'TE YAŞANAN OLAYLAR

    altındaki 'te yer alan ve Mescid-i Aksa'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik, 7 Mayıs'ta polisinin lilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

    İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine, 'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

    İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine, Filistinli direniş grupları, İsrail'i bugüne kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 500'ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

    Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.

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