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    İletişim Başkanlığı'ndan "Bu Topraklara Aşık" film serisi paylaşımı! lu Eşref Amca aşılanma sürecini anlattı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma hikayelerinin filmleştirildiği "Bu Topraklara Aşık" adlı seriden yeni paylaşım yaptı. "Bu Topraklara Aşık" film serisinin yeni bölümünde, 'un köyünde oturan 90 yaşındaki emekli öğretmen , aşılanma sürecini anlattı.

    Erzurumlu Eşref amca aşılanma sürecini anlattı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma hikayelerinin filmleştirildiği "Bu Topraklara Aşık" adlı seriden yeni paylaşım yaptı.

    Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Birinci önceliği insan sağlığı olan devletimiz, ülkemizin her köşesinde var gücüyle aşılama çalışmalarına devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

    "Bu Topraklara Aşık" film serisinin yeni bölümünde, 'un köyünde oturan 90 yaşındaki emekli öğretmen , aşılanma sürecini anlattı.

    Görüntülerde, önceden akrabalarıyla sık sık ziyaretler yaptıklarını ancak salgın döneminde bunun mümkün olmadığını anlatan Aras, "Önceki dönemdeki hastane koşulları beni hiç de tatmin etmiyordu. Sağlık Bakanlığının çalışmalarının olumlu olduğu gerçeği ortada." dedi.

    Evine gelerek aşılama yapan sağlık çalışanlarının daha sonra birkaç defa kendisini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığını belirten Aras, "Ondan sonra bir başkası geldi bir ay sonra aşıyı yaptı. Aşılar gayet hakikaten çok rahatlatıcıydı. Yurdumuza, devletimize, milletimize ve bu bela hastalığın da bütün dünyaya bela olmaktan uzak olmasını nasip etsin Allah." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı'ndan "Bu Topraklara Aşık" film serisi paylaşımı! Erzurumlu Eşref Amca aşılanma sürecini anlattı