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    • 09.05.2021 19:22
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    İletişim Başkanlığı "Bu Topraklara Aşık" belgeseliyle vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi. "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı. İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla ’den ’a kadar her şehrimize aynı gayret ve samimiyetle ulaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    DHA
    İletişim Başkanlığı'ndan anlamlı film

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi.

    Başkanlık Türkiye'nin farklı köşelerinden aşı hikayelerini, 8 bölümden oluşan "Bu Topraklara Aşık" adlı dörder dakikalık kısa film serisinde topladı.

    Film serisinde, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı.

    'da yaşayan 'in, Kovid-19 aşısı olma hikayesini anlattığı serinin ilk filmi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı tarafından paylaşıldı.

    Altun, paylaşımında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla, 'den 'a kadar her şehre, aynı gayret ve samimiyetle ulaştıklarını belirterek,

    "Van'da yaşayan Abdullah Adıgüzel amcamızın da dediği gibi 'Başka Türkiye yok.' Allah devletimizi daim, milletimizi her daim aziz eylesin." ifadelerini kullandı.

    SAĞLIK HİZMETLERİ HER YERE ULAŞIYOR
    "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde, Erzurum, , Van ve 'nin köylerindeki vatandaşların aşı olma hikayelerine, kendilerinin anlatımıyla yer verildi.

    Türkiye'nin en ücra köylerine bile sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz bir sistemle ulaştırıldığı vurgulanan film serisinde, aşılama sırası gelmiş 60 yaş üstü insanların aşı serüvenleri, yaşadıkları mekanlar, köyler ve aile ortamları ekseninde aktarıldı.

    YABANCILAR DA TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜCÜNÜ ANLATTI
    Seride ayrıca, Balıkesir, İzmir, ve 'ya yerleşerek, bu bölgelerde uzun yıllardır yaşayan ve aşı sırası gelen yabancılar da Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve yetkinliğini dile getirdi.

    Özellikle Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşen İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan çiftlerin, kendi ülkeleri ile Türkiye'nin sağlık sistemini objektif olarak karşılaştırdıkları seride, yabancıların Türk sağlık sistemine ilişkin olumlu değerlendirmeleri de yer aldı.

    ALTUN PAYLAŞTI
    Konuya ilişkin Twitter üzerinden bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Edirne'den Kars'a kadar her şehrimize aynı gayret ve samimiyetle ulaşıyoruz. Van'da yaşayan Abdullah Adıgüzel amcamızın da dediği gibi "başka Türkiye yok." Allah devletimizi daim milletimizi her daim aziz eylesin." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı "Bu Topraklara Aşık" belgeseliyle vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi