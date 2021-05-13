Terörist İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik saldırıları sürüyor! A Haber ekranlarından İslam dünyasına çağrı

Alçak saldırıların ardından Türkiye ilk tepkiyi gösteren ülke oldu.

A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İslam dünyasına çağrıda bulunarak siyonist İsrail'in saldırılarının nasıl durdurulabileceğini anlattı.

İSRAİL'İN ANLADIĞI DİL GÜÇ!

Başbuğ, "İsrail denilen aşağılık yapının anladığı dil; güç! Sivile ve kadına aslan kesilen o korkak toplum, gücü karşısında görünce arkalarına bakmadan kaçacaktır. Burada acilen İslam İş Birliği Teşkilatı (İTT) sahaya inmeli ve siyasi yaptırımları devreye almalı. İbrahim Anlaşması'na imza atan satılık rejimler anlaşmayı geri çekmeli. Bir de Filistin topraklarına oluşturulacak barış gücünü tesis edip bölgeye getirmediğimiz müddetçe biz daha çok konuşuruz oradaki acıları" dedi.