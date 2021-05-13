İSLAM ÜLKELERİNE BİRLİK ÇAĞRISI

Yıllardır güçlü bir tepki verilseydi İsrail bu hukuk tanımazlığına devam etmeyecekti. Dolayısıyla bugün yapılması gereken fikirdaş ülkelerle bu konuyu anlayışı ve iradesi olan ülkelerle ve diğer uluslararası kurum kuruluşlarla bir araya gelerek Filistin halkının yanında durmamız gerekiyor. Bu tabii ilk defa olmuyor geçtiğimiz yıllarda da her birkaç yılda bir İsrail ya mutlaka Gazze'ye saldırmıştır ya da Kudüs'te birtakım operasyonlar yapmak suretiyle burada yeni katliamlara yeni ölümlere maalesef imza atmıştır. Tabii bunun hem orta uzun vadede İsrail'in Filistin halkını tarihi varlığını ve mevcudiyetini ortadan kaldırma niyeti var. Hem de aynı zamanda İsrail siyasetinin kilitlenmiş olan koalisyon görüşmelerinde kendine menfaat yaratma çabası ama bunun bedelini Filistin halkına ödetmek kadar dünyada hakkaniyetten ve insanlıktan uzak bir tutum olamaz. Bu katliama mutlaka bütün dünya olarak dur dememiz gerekiyor ama bunu yapabilmemiz için öncelikle İslam ülkelerinin mutlaka bir araya gelmesi gerekiyor..