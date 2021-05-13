Son dakika haberi...Terörist İsrail, mazlum Filistin halkına yönelik alçakca saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusu şimdi de Gazze'te yönelik kara, deniz ve hava operasyonu yapmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde Gazze halkının yoğun bir şekilde bombardıman altına alındığı görüldü. İsrail'in saldırılarının ardından Türkiye yine ilk tepkilerin yükseldiği ülke oldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:
Bu son saldırıları da en sert şekilde şiddetle kınıyoruz. Günlerdir devam eden gerilimi sonlandırmak yerine mübarek bayramın ilk gününde böyle bir vahşete, katliama imza atıyor olması İsrail'in gerçek niyetinin ne olduğunu, politikalarının ne eksende ilerlediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, burada yaşananları Gazze'yi bahane ederek önce hava saldırılarını ardından kara harekatını başlattıkları görünüyor.
"CUMHURBAŞKANIMIZ&NBSP;YOĞUN BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAPTI"
Bunun bütün dünya kamuoyu tarafından açık bir şekilde görülmesi gerekir. Günlerdir Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası toplumun dikkatini buraya çekmek için yoğun bir diplomasi trafiği yaptı. Biz kendi mevkidaşlarımızla bu konuyu konuşuyoruz ama maalesef her gün bu katliam daha da vahim bir şekilde gerçekleşmeye devam ediyor. İsrail tarafının Gazze'yi bahane ederek önce hava sonra kara harekatına başlamış olması bu gerilimi, şiddeti artırma niyetlerini ve planlarını da açıkça ortaya koyuyor.