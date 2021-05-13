Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ile mücadele ederken sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlık daha da ön plana çıkıyor. Sağlık çalışanları gibi eczacıların da verdiği hizmet oldukça önemli. Bir gün de olsa emeklerinin karşılığını tam anlamıyla veremese de onları mutlu edebilirsiniz. Eczacılık yapan tüm tanıdıklarınıza haberimizde derlediğimiz en güzel Eczacılar Günü mesajlardan yollayarak teşekkürlerinizi sunabilirsiniz.
DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak "Eczacılık Günü" olarak kabul ve ilan edilmiş.
14 MAYIS DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI
Ülkemizdeki eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Gününü kutlarız!
İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.
Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.
Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.
Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.
14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun...
Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.