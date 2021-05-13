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    • 14.05.2021 06:53
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    ne zaman 2021? En güzel ve anlamlı mesajları!

    Her yıl kutlanan 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. 14 Mayıs’ta kutlanan ’nün kökeni 1800’lü yıllara dayanıyor. Eczacı yakını, arkadaşları, akrabaları olanlar en güzel ve anlamlı Günü mesajlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs günlerinden dolayı sevdiklerinizi ile mutlu edebilirsiniz. Peki , tarihçesi nedir? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Dünya Eczacılık Günü ne zaman 2021?

    Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ile mücadele ederken sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlık daha da ön plana çıkıyor. Sağlık çalışanları gibi eczacıların da verdiği hizmet oldukça önemli. Bir gün de olsa emeklerinin karşılığını tam anlamıyla veremese de onları mutlu edebilirsiniz. Eczacılık yapan tüm tanıdıklarınıza haberimizde derlediğimiz en güzel Eczacılar Günü mesajlardan yollayarak teşekkürlerinizi sunabilirsiniz.

    DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

    Türkiye'de her yıl 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak "Eczacılık Günü" olarak kabul ve ilan edilmiş.

    14 MAYIS DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI

    Ülkemizdeki eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Gününü kutlarız!

    İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

    Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.

    Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

    Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.

    14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun...

    Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.


        14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

        Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların "eczacılık günü" nü en içten dileklerimle kutluyorum.

        İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

        Ülkemiz sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutluyorum.

        Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

        *Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.

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        Haberler Güncel Dünya Eczacılık Günü ne zaman 2021? En güzel ve anlamlı Eczacılar Günü mesajları!