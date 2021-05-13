Ramazan Bayramı'nda sevindiren haber geldi! Ankara yüzde 40 azaldı...

Koronavirüste 'tam kapanma' ile vaka sayılarındaki düşüş, hastanelere de yansıdı. Ankara Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Covid-19 hastası sayısında iki hafta öncesine göre yüzde 40 oranında düşüş yaşandı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüste 'tam kapanma' ile birlikte vaka sayılarındaki düşüşün, hastanelere de yansıdığını söyledi.
Prof. Dr. Oğuztürk, Ankara Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Covid-19 hastası sayısında iki hafta öncesine göre yüzde 40 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki vaka sayılarımız acile başvuru anlamında da azalmış durumda. İki hafta önceye göre yüzde 40 oranında Covid-19 nedeniyle gelen hasta sayısında bir azalma durumu söz konusu. Şu an itibarıyla mutluyuz. Ankara Şehir Hastanesi, Covid-19 ile mücadelede ülkemizin merkez üssü durumunda Türkiye'nin en büyük hastanesi.
Acil tıp kliniği anlamında da dünyanın ev büyük acil tıp kliniği. Buraya gelen hastalar sadece Ankara bölgesinden değil Türkiye'nin birçok yerinden. Buna rağmen bizim vaka sayılarımızın azalmış olması kapanma tedbirlerinin ciddi anlamda pozitif bir etki gösterdiğinin sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Ankara Şehir Hastanesinde vaka sayısının artması veya azalması ülkedeki vaka sayısının artması veya azalmasıyla direkt bağlantılı" diye konuştu.