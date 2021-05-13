Ramazan Bayramı'nda sevindiren haber geldi! Ankara yüzde 40 azaldı...

Sonraki bayramlarda daha rahat kutlayabilmek için bu bayramda bu fedakarlığı gösterebilmeleri gerekiyor. İnanın ki sağlık çalışanlarından güvenlik güçlerine kadar kurallara uyanlar fedakarlık yapıyor. Bu fedakarlık sonucunda bu rakamlar düşme eğilimine girdi. Ama küçük bir tedbirsizlik ve kurallara uymama durumunda istikrarsızlıklar, vaka sayılarını tekrar ortaya çıkaracağından, bu kadar emeği boşa çıkarmama adına bu bayramda da ülke insanlarımızın kurallara uyma konusunda özen göstermesi hayati önem arz etmekte. Rakamları düşürebilirsek ve bu süreçte yaz dönemine böyle rakamlarla girersek, aşılama uygulamalarının da gelecek aşı takviyeleriyle daha üst düzeye çıkmasıyla birlikte Kurban Bayramında ben kısıtlama olma ihtimalini çok düşük görüyorum."

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