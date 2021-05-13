Aşı sırası hangi yaş grubunda? Aşı takvimi E-Devlet kimler aşı randevusu alabilir?

Aşı sırası hangi yaş grubunda? Yaş sırasına ve öncelik gruplarına göre aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama yaptırmak isteyen vatandaşlar aşı sırası hakkında bilgi almak istiyor. Peki aşı sırası hangi yaş grubunda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini belirtmişti.
AŞI SIRASI HANGİ YAŞ GRUBUNDA?
Nisan ayının son haftasında Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.
55 yaş üstü aşılama işlemlerinin ardından ikinci aşama kapsamında aşı sırası 50 - 54 yaşlarındaki vatandaşlara gelecek.
AŞI TAKVİMİ NASIL?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı. .
Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.