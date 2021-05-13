Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca Müslüman vatandaş geçtiğimiz yıl koronavirüs gölgesinde geçen Kurban Bayramı'nın bu yıl nasıl olacağını, sevdikleriyle bir arada olup olamayacaklarını merak ediyor. Diyanet'e göre 2021 yılında Kurban Bayramı'nın hangi güne ve tarihe denk geldiği belli oldu. İşte detaylar…
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Sokağa çıkma yasağının yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil
Kurban Bayramı 2. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.