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    • 13.05.2021 16:18
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    'ın ikiyüzlülüğü! Batı medyası yine bildiğimiz gibi...

    'in li masumları katletmesi Batı medyasının ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. ABD medyası İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını manipüle ederek Filistinliler doğal yoldan ölmüş gibi gösterirken, ölen işgalcilerin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

    The New York Times'ın ikiyüzlülüğü

    işgal güçlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde şiddetin dozu giderek artmaya devam ediyor. Başta Türkiye'deki ajanslar olmak üzere birçok uluslararası haber ajansı yaşananların doğru bir şekilde kamuoyuna yansımasına çabalarken Amerikan basınını inde skandal ifadeler kullanıyor.

    'ta yer alan bir haberde vefat eden liler için 'öldü' ifadesi kullanılırken İsrailliler için 'öldürüldü' ifadesi kullanıldı. Amerika'da yayın yapan medya kuruluşu haberde; "16'sı çocuk olmak üzere 67'den fazla Filistinli ÖLDÜ" ve "Biri 5 yaşında en az 6 İsrailli, Hamas ve İslamcı müttefikleri tarafından atılan roketler tarafından ÖLDÜRÜLDÜ" gibi iki ayrı ifadeye yer verdi.

    İŞTE BATI'NIN DİĞER YÜZSÜZ MEDYALARININ MANŞETLERİ
    BBC İNGİLTERE: Şiddet, Filistinli militanların Kudüs'e roket atmasının ardından arttı.
    BILD ALMANYA: İsrail'e karşı terör savaşı...
    WASHINGTON POST ABD: Son yıllarda Kudüs'teki en şiddetli çatışmalar...
    AP ABD: Silahlı gruplar İsrail'e düzinelerce roket attı.

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