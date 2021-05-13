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    • 13.05.2021 16:44
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    nasıl olacak? 17 Mayıs'tan sonra nasıl?

    nasıl olacak? 17 Mayıs tam kapanma sürecinden sonra gözler normalleşmeye çevrildi. Vatandaşlar yla nerelerin açık olacağını merak ediyor. En çok merak edilenlerin başında ise okulların durumuyla birlikte kafe, restoran, berber, kuaför gibi yerlerin açık olup olmayacağı geliyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Kademeli normalleşme nasıl olacak? 17 Mayıs'tan sonra normalleşme planı nasıl?

    Kademeli normalleşme nasıl olacak? 17 Mayıs'tan sonra normalleşme planı nasıl? 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs sabahı saat 05:00'te sona erecek. Vatandaşlar normalleşme ile birlikte sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Kafe, restoran gibi yerlerin açılıp açılmayacağı da sık sık gündeme geliyor. İşte kademeli normalleşme hakkında merak edilen bilgiler!

    KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

    NORMALLEŞMENİN İLK AŞAMASI

    -17 Mayıs Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

    -Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

    -Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

    NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI

    -Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.

    -Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

    -Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

        NORMALLEŞMENİN ÜÇÜNCÜ AŞAMASI

        -Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

        -Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

        -Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.
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        Haberler Güncel Kademeli normalleşme nasıl olacak? 17 Mayıs'tan sonra normalleşme planı nasıl?