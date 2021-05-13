Kademeli normalleşme nasıl olacak? 17 Mayıs'tan sonra normalleşme planı nasıl? 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs sabahı saat 05:00'te sona erecek. Vatandaşlar normalleşme ile birlikte sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Kafe, restoran gibi yerlerin açılıp açılmayacağı da sık sık gündeme geliyor. İşte kademeli normalleşme hakkında merak edilen bilgiler!
KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
NORMALLEŞMENİN İLK AŞAMASI
-17 Mayıs Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...
-Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.
-Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.
NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI
-Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.
-Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.
-Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.