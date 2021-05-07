Yerli hava savunma sistemi Hisar A'dan tam isabet vuruş! İşte dünyanın kıskanarak baktığı o teknoloji

Bununla birlikte bileşenlerin bir arada entegre bir hava savunma sistemi çatısı altında görevini icra etmesi de ASELSAN tarafından sağlanıyor. Füze ve füze alt sistemleri olan yaklaşma sensörü, güdüm birimi, sevk sistemi ve benzeri unsurlar ROKETSAN tarafından geliştirildi. Yüksek etkinliğe sahip harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE imzası taşıyor.