Yerli hava savunma sistemi Hisar A'dan tam isabet vuruş! İşte dünyanın kıskanarak baktığı o teknoloji
Türkiye, savunma sanayisinde devrim gibi adımlar atmaya devam ediyor. Heyecan veren gelişmelerden bir tanesi de Hisar A+ sistemlerinde yaşandı. Türk savunma sanayisi, Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor. Proje kapsamında Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girmeye hazırlanıyor. Yerli sistem, çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ve karmaşıklık düzeyi yüksek pek çok kritik teknolojiyi barındırıyor.
Hisar Projeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde yürütülüyor. Hisar Projeleri'nde radarlar, "sistemin gözleri" olarak görev yapan elektro-optik algılayıcılar, komuta kontrol, haberleşme, atış kontrol sistemleri, sistemin beyni olarak görev yapan görevsayarı, sistem algoritmaları, füze arayıcı başlığı ve füze veri bağı ASELSAN tarafından milli olarak geliştiriliyor.
Bununla birlikte bileşenlerin bir arada entegre bir hava savunma sistemi çatısı altında görevini icra etmesi de ASELSAN tarafından sağlanıyor. Füze ve füze alt sistemleri olan yaklaşma sensörü, güdüm birimi, sevk sistemi ve benzeri unsurlar ROKETSAN tarafından geliştirildi. Yüksek etkinliğe sahip harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE imzası taşıyor.
Hisar Projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hareketli ve sabit birlikler ile kritik tesislerin hava savunması gerçekleştirilecek. Bu sayede bugünün modern tehditleri olan savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri, silahlı insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzeler yüksek performansla etkisiz hale getirilecek.