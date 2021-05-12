Müslüman alemi tarafından merakla ve heyecanla beklenen Ramazan Bayramı geldi çattı. Ramazan Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri merak edilen konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından gelen açıklamada, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde bayram nazamı kılınabilecek. Ramazan Bayramı namazı saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer illerde merak ediyor. Peki, 13 Mayıs 2021 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte (İstanbul, Ankara, İzmir) il il bayram namazı saatleri!
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.22'de kılınacak.
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Ankara'da bayram namazı bu yıl saat 06.23'de kılınacak.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
İzmir'de bayram namazı bu yıl saat 06.34'te kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,