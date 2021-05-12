Arife günü namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı mübarek gecede dini vazifelerini yerine getirecek olan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İbadet, oruç ve dualarla geçirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayı bitiyor ve yarın bayram idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan arefe gecesinde vatandaşlar dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Arife günü namazı nasıl kılınır? Diyanet Arife gecesi namazı kaç rekat? İşte namazın kılınışı
AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?
İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
1. Rekat
Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sırasıyla Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha Suresi ve Kur'an- Kerim'den bir sure okunur. Ardından rükuya geçilir. Secdeden sonra doğrulup tekrar secdeye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkılır. Sırasıyla Besmele çekilir, Fatiha Suresi ve istenilen bir sure okunur. Ardından rükuya gidilir. Secdeye gidip doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Son olarak selam verilir ve namaz tamamlanır. Namazın ardından tövbe ve istiğfarda bulunulur.
TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.