Arife günü namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı mübarek gecede dini vazifelerini yerine getirecek olan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İbadet, oruç ve dualarla geçirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayı bitiyor ve yarın bayram idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan arefe gecesinde vatandaşlar dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Arife günü namazı nasıl kılınır? Diyanet Arife gecesi namazı kaç rekat? İşte namazın kılınışı

AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.