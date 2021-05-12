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    • 12.05.2021 22:02
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    ? Diyanet ? İşte namazın kılınışı

    Arife günü namazının nasıl kılındığı mübarek gecede vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Mübarek Ramazan Bayramı'na artık saatler kaldı ve arefe günü idrak ediliyor. İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken arefe günü yapılacak ibadetlerini öğrenmek istiyor. Peki, Arife günü namazı nasıl kılınır? Diyanet ? İşte namazın kılınışı ve merak edilen dini bilgiler...

    Arife günü namazı nasıl kılınır?

    Arife günü namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı mübarek gecede dini vazifelerini yerine getirecek olan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İbadet, oruç ve dualarla geçirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayı bitiyor ve yarın bayram idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan arefe gecesinde vatandaşlar dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Arife günü namazı nasıl kılınır? Diyanet Arife gecesi namazı kaç rekat? İşte namazın kılınışı

    AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

    İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

    1. Rekat

    Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sırasıyla Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha Suresi ve Kur'an- Kerim'den bir sure okunur. Ardından rükuya geçilir. Secdeden sonra doğrulup tekrar secdeye gidilir.

    2. Rekat

    Ayağa kalkılır. Sırasıyla Besmele çekilir, Fatiha Suresi ve istenilen bir sure okunur. Ardından rükuya gidilir. Secdeye gidip doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Son olarak selam verilir ve namaz tamamlanır. Namazın ardından tövbe ve istiğfarda bulunulur.

    TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

    Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.

        AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

        1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
        2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
        3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
        4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
        5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

        Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.

        "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

        PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

        İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

        "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

            İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU

            "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

            İHLAS SURESİ OKUNUŞU

            Bismillahirrahmânirrahîm.
            1- Kul hüvellâhü ehad
            2- Allâhüssamed
            3- Lem yelid ve lem yûled
            4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

            Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur.

            Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

            AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

            Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
            1. İhlâs Suresi
            2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
            3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
            4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.
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            Haberler Güncel Arefe günü namazı nasıl kılınır? Diyanet Arife gecesi namazı kaç rekat? İşte namazın kılınışı