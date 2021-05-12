Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2021 00:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 00:45
    ABONE OL

    Müdürü , lara zorla için çektiriyor

    İZBETON A.Ş. Genel Müdürü 'nın, lara zorla için videosu çektirdiği ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal, “Dağıtılan paralar Tunç Soyer'in şahsi parası mı, yoksa kişisel reklam için kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı?" diye sordu. Haberin detayları...

    İzmir Büyükşehir Belediyesi esnafa zorla...

    İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın; esnaflara zorla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için teşekkür videosu çektirdiği ortaya çıktı.

    ESNAFA, "BAŞKANA (TUNÇ SOYER) TEŞEKKÜR ET" BASKISI

    Görüntülerde; İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Kara'nın esnaftan, "'Bizi Tunç Soyer yönlendirdi. Biz hayırseveriz.' Tunç Soyer'e teşekkür edersen... Tunç Soyer'in yönlendirdiği bir hayırsever bakkalımıza borcu olanların hepsinin borcunu kapatmıştır. Allah razı olsun" şeklinde ifadeler kullanmasını istediği açıkça görülüyor. Bir kadının esnafa, "Başkana (Tunç Soyer) teşekkür et" dediği dikkat çekiyor.

    KAYA: BAŞLATIYORUM ABİ. BAŞLATTIM

    İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, esnafa video çekimine başladığını belirterek, "Başlatıyorum abi. Başlattım" ifadelerini kullanıyor.

        Esnaf da, "Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim. Gariban halkımızın borçlarını kapattığı için Tunç Soyer'e çok çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanıyor. İZBETON A.Ş.; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi…

        HIZAL: KİŞİSEL REKLAM İÇİN KAMU KAYNAKLARINI KULLANMAYA DEVAM MI?

        İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal; "İzbeton AŞ Genel Müdürü esnaflara zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor. Dağıtılan paralar Tunç Soyer'in şahsi parası mı, yoksa kişisel reklam için kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı?" diye sordu.

        İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' çağrısı
        Haberler Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Müdürü Heval Savaş Kaya, esnaflara zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor