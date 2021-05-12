İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal; "İzbeton AŞ Genel Müdürü esnaflara zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor. Dağıtılan paralar Tunç Soyer'in şahsi parası mı, yoksa kişisel reklam için kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı?" diye sordu.