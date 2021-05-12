İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın; esnaflara zorla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için teşekkür videosu çektirdiği ortaya çıktı.
ESNAFA, "BAŞKANA (TUNÇ SOYER) TEŞEKKÜR ET" BASKISI
Görüntülerde; İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Kara'nın esnaftan, "'Bizi Tunç Soyer yönlendirdi. Biz hayırseveriz.' Tunç Soyer'e teşekkür edersen... Tunç Soyer'in yönlendirdiği bir hayırsever bakkalımıza borcu olanların hepsinin borcunu kapatmıştır. Allah razı olsun" şeklinde ifadeler kullanmasını istediği açıkça görülüyor. Bir kadının esnafa, "Başkana (Tunç Soyer) teşekkür et" dediği dikkat çekiyor.
KAYA: BAŞLATIYORUM ABİ. BAŞLATTIM