



"SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, "Er, erbaş ve uzman çavuşlarımız, Ramazan Bayramı'nın arifesinde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum. Orada verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız oldu, Rabbim şifa versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.