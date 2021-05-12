Yaklaşık 230 kilometre uzunluğundaki 4 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip hendek ve set sayesinde bölgeye kaçak geçişler engellenecek. Terör örgütlerinin bomba, el yapımı patlayıcı yüklü araç geçişlerine son verilecek.
BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNİ ÇEPEÇEVRE SARACAK
SABAH'ta yer alan habere göre; Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak. Resulayn'ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 Yolu boyunca devam edip Tel Aybad'ın batısında son bulacak. Barış Pınarı Harekâtı bölgesini çepeçevre saracak.
M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek. Terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan ve zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'yle teröristler arasında sıcak çatışmaların yaşandığı bu bölgelerden gelen tehditler de hendek sayesinde son bulacak.