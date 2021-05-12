



M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek. Terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan ve zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'yle teröristler arasında sıcak çatışmaların yaşandığı bu bölgelerden gelen tehditler de hendek sayesinde son bulacak.