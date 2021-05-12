Ramazan Bayramı tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram namazı hakkındaki detaylar yer alıyor. Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Kayseri, Samsun, Balıkesir bayram namazı saat kaçta? 2021 Diyanet Kayseri, Samsun, Balıkesir namazı vakti…
KAYSERİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Kayseri'de bayram namazı bu yıl saat 06.00'da kılınacak.
SAMSUN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Samsun'da bayram namazı bu yıl saat 05.52'de kılınacak.
BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Balıkesir'de bayram namazı bu yıl saat 06.29'da kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,