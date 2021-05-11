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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 09:27
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    • 11.05.2021 09:27
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    ? , ? Güncel çalışma saatleri…

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş tarafından ? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. 11 ay sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar heyecanla bayramı beklemeye başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor ve dolayısıyla bayramı da içerisine alınca marketlerin güncel çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki ? , ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bayramda marketler açık mı 2021?

    Bayramda marketler açık mı 2021? Ramazan Bayramı'nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala hem arefe günü hem de bayram boyunca marketlerin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Vatandaşlar güncel market çalışma saatlerini, günlerini öğrenerek evinin ihtiyaçlarını almak için planlama yapmak istiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…

    BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda da aynı şekild ehizmet verecekler. Bazı marketler zinciri çalışanlarını dinlendirmek amacıyla bayramın ilk günü kapalı olabiliyor

    İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

        65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların markete gitmeleri yasaklanırken bu yaş aralığı haricinde 10:00-17:00 saatleri arasında market şubelerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilecek.

        YENİ MARKET GENELGESİ

        Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

        - Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

        - 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

        - Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

        - Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

        - Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek.

        - Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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        Haberler Ekonomi Bayramda marketler açık mı 2021? Ramazan Bayramı’nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Güncel çalışma saatleri…