Bayramda marketler açık mı 2021? Ramazan Bayramı'nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala hem arefe günü hem de bayram boyunca marketlerin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Vatandaşlar güncel market çalışma saatlerini, günlerini öğrenerek evinin ihtiyaçlarını almak için planlama yapmak istiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda da aynı şekild ehizmet verecekler. Bazı marketler zinciri çalışanlarını dinlendirmek amacıyla bayramın ilk günü kapalı olabiliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.