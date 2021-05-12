Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini ve bunun derdini taşıdıklarını belirten Erbaş, "Son günlerde gerek Mescidi Aksa baskınları ile ki İslam'da mabetlerin dokunulmazlığı, masuniyeti vardır. Savaşta dahi mabetlere, din adamlarına, çocuklara, kadınlara dokunulmaz. Hatta bizim alimlerimiz Kur'an'dan ve sünnetten almış olduğu ilhamlarla o kadar titiz davranmış ki savaş esnasında da olsa o bölgenin hayvanlarına, yeşiline dokunamazsınız. Bizim medeniyetimizin en önemli kazanımlarındandır bu. Ama şu anda geçtik mabedi, insanlar öldürülüyor. Birkaç gün içerisinde 40'a yakın şehit var Filistinli Müslümanlardan. Şu mübarek Ramazan gününde, böyle bir zulmü yapmak insanlığa yakışmaz. Hiçbir insan böyle bir zulümden, böyle bir katliamdan memnun olamaz" değerlendirmesinde bulundu.